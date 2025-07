Er redet, Putin greift an: Trumps tödliche Friedensbemühungen

"Dieses Jahr ist besonders verheerend für Zivilisten überall in der Ukraine", heißt es in einer Stellungnahme der Vereinten Nationen vom 11. Juni. "Bisher sind deutlich mehr Menschen getötet und verletzt worden als im selben Zeitraum des Vorjahres", heißt. Allein im April, dem bis dahin tödlichsten Monat des Jahres, wurden laut UN 221 Menschen in der Ukraine getötet und 1.168 verletzt – fast 50 Prozent mehr als im April 2024. Der Großteil, fast ein Drittel, gehe auf russische Luftangriffe zurück.

Die ukrainische Flugabwehr steckt in einer Zwangslage

Die Militärexperten Benjamin Jensen und Yasir Atalan vom "Center for Strategic and International Studies" (CSIS) sind überzeugt: "Russland nutzt günstige Shahed-Drohnen, um die ukrainische Luftverteidigung an ihre Grenzen zu bringen und die Moral der Bevölkerung mit ständigen nächtlichen Angriffen zu brechen", schreiben sie in einer aktuellen Analyse. "Ursprünglich vom Iran produziert, stellt Russland diese Drohnen jetzt massenhaft selbst her und greift dabei auf westliche und chinesische Komponenten zurück. Der ständige Einsatz dieser Drohnen offenbart Russlands strategisches Ziel, die ukrainische Flugabwehr mit schierer Masse zu überwältigen."

Wie es um die ukrainische Flugabwehr angesichts der wachsenden Bedrohung steht, ist unklar. Kiew hält sich mit Informationen etwa zum eigenen Raketenarsenal bedeckt, um Moskau keine Anhaltspunkte zu liefern. Doch die Zwangslage der Ukrainer ist bekannt.

Die Munition für Raketensysteme wie Iris-T oder Patriot ist zu knapp, um damit Kamikazedrohnen abzufangen. Schließlich greift Russland oft zeitgleich mit Hyperschallraketen und Marschflugkörpern an, die sich nur mit diesen Waffen abfangen lassen. Um die Shaheds müssen sich mobile Einheiten am Boden oder Kampfhubschrauber und -flugzeuge kümmern.

"Sky Sentinel": Diese Waffe soll die Ukraine beschützen

Wenn aber immer mehr und bald auch schnellere Kamikazedrohnen ankommen, kommen die Verteidiger nicht mehr hinterher. So bat Präsident Selenskyj den deutschen Außenminister Johann Wadephul (CDU) bei dessen Besuch in Kiew am Montag auch um die Lieferung weiterer Iris-T-Systeme. Deutschland hat der Ukraine bereits sechs davon schon geliefert und zehn weitere in Aussicht gestellt. Zu der konkreten Anfrage äußerte sich Wadephul nicht. Und auf die Hilfe der Verbündeten allein will sich die Regierung in Kiew auch nicht verlassen.