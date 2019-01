In der Nacht zu Freitag

Zeugen gesucht: Briefkasten in Haspe gesprengt

04.01.2019, 16:01 Uhr | t-online.de, nhr

In Haspe ist in der Nacht ein Briefkasten explodiert: Die Polizei sucht nach der unbekannten Täterin und ihrem Begleiter. (Symbolfoto) (Quelle: imago)

Ein Knall und dann war sie weg: In der Nacht zu Freitag hat eine Unbekannte einen Briefkasten in Haspe gesprengt. Ein Zeuge sah sie davonfahren. Nun sucht die Polizei nach Hinweisen.

Wie die Polizei berichtet, kam es gegen 2.30 Uhr am Freitag zur Explosion eines Briefkastens in Haspe. Ein Anwohner wurde demnach von Motorengeräuschen geweckt. Er konnte sehen, wie eine Frau aus einem Audi älteren Modells ausstieg, etwas in den Briefkasten steckte und dann als Beifahrerin in dem Fahrzeug ohne Licht davonbrauste. Dann knallte es.



Die Polizei ermittelt jetzt wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise auf den beziehungsweise die Täter. Die Frau soll etwa 1,60 Meter groß gewesen sein und langes schwarzes Haar gehabt haben. Zeugen melden sich bitte unter der 02331-986 2066 bei der Kripo.