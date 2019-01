Frühaufsteher belohnt

Blutmond über Wuppertal zu sehen – Spektakuläre Fotos

21.01.2019, 12:12 Uhr | t-online.de, jwi

Als roter, sogenannter "Blutmond" präsentiert sich der Vollmond zwischen einer Industrieanlage im Landschaftspark Duisburg, während er in den Kernschatten der von der Sonnen angestrahlte Erde tritt. Der Kernschatten verdeckt dabei die sichtbare Oberfläche des Mondes. Mond, Sonne und Erde stehen genau in einer Linie. (Quelle: Marcel Kusch/dpa)

Der Blutmond war am frühen Montagmorgen auch gut über Wuppertal zu sehen. Frühaufsteher wurden belohnt und hatten einen freien Blick auf die Mondfinsternis.

Ein als "Blutmond" bezeichnetes Himmelsphänomen hat sich am frühen Morgen in weiten Teilen Deutschlands gezeigt. Der Vollmond schimmerte während einer totalen Mondfinsternis rötlich. Auch in Wuppertal war das Phänomen gut zu sehen.

Zahlreiche Frühaufsteher in Wuppertal haben es nicht nur gesehen, sondern auch fotografiert.

Hübsche Fotos vom Blutmond und der Mondfinsternis auf Instagram und Twitter

Wirklich gute Sicht hatte der Twitter-Nutzer Puppenspieler82. Trotz Kälte machte er sich auf den Weg und fotografierte das Himmelsphänomen.

Guten Morgen liebes Twittervolk, während ihr noch inner Poofe lagt, habe ich mich auf den Weg gemacht den #Blutmond über #Wuppertal einzufangen. Möge er uns noch lange in Erinnerung bleiben! 🙏 pic.twitter.com/b4sMoyj19O — Puppetmaster (@puppenspieler82) January 21, 2019

Bei einem anderen Nutzer ist die Mondfinsternis etwas weiter weg, aber dafür besser zu sehen.

Auch auf Instagram teilten Wuppertaler den roten Mond fleißig.