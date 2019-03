Neues Modell

Wuppertal bekommt rote Schwebebahn

05.03.2019, 09:52 Uhr | t-online.de, jwi

Den Wuppertaler Stadtwerken wird am Dienstag ein ganz besonderes Modell der Schwebebahn angeliefert.

Bereits 20 Schwebebahn-Wagen der neuen Generation sind an die Stadtwerke Wuppertal ausgeliefert worden. Am Dienstag trifft jedoch ein ganz besonderes Modell in der Vohwinkeler Wagenhalle ein: die erste Bahn mit roten Polstern und rotem Boden.

Wuppertal: Neue Schwebebahn-Wagen fahren erst im August

Von außen sind die alle neuen Bahnen himmelblau, nur innen gibt es sie in den Farben grün, gelb und rot.

Bis die neuen Wagen jedoch benutzt werden können, müssen sich die Wuppertaler noch etwas gedulden. Erst im August soll die Schwebebahn wieder fahren. Bis dahin sanieren die Stadtwerke die Strecke und die Haltestellen. Unter anderem wird ein neues Betriebssystem installiert und neue Sicherheitsvorkehrungen eingerichtet.