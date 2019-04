Trotz Seilbahn

OB verspricht: Aufzug zur Südstadt soll weiter kommen

04.04.2019, 11:46 Uhr | t-online.de, jwi

Der Aufzug vom Hauptbahnhof zur Elberfelder Südstadt soll trotz der Talstation der möglichen Seilbahn kommen, verspricht Wuppertals Oberbürgermeister Andreas Mucke.

Auf die Aussagen des Vorstands des Bürgervereins der Elberfelder Südstadt hat nun der Oberbürgermeister von Wuppertal, Andreas Mucke, reagiert. Der Bürgerverein hatte die Sorge geäußert, dass aufgrund der bekannt gewordenen Planungen der Talstation einer möglichen Seilbahn ein Aufzug vom Hauptbahnhof zur Elberfelder Südstadt nicht mehr möglich sei.



"Ich verstehe das Anliegen des Bürgervereins, der die Interessen der Menschen in der Südstadt vertritt. Denn für ältere und mobilitätseingeschränkte Menschen ist die Verbindung von der Innenstadt zur Südstadt zurzeit äußerst beschwerlich oder gar nicht machbar, weil es keine Barrierefreiheit gibt. Sie müssen weite Umwege in Kauf nehmen. Deshalb war es mir wichtig, mit der Bahn eine Lösung für einen Aufzug zu finden", sagt Oberbürgermeister Mucke. Vor rund einem Jahr habe es mit der Bahn intensive Gespräche und Verhandlungen über die Entwicklung am Hauptbahnhof gegeben, die dann zu einer schriftlichen Vereinbarung geführt haben.



"In dieser schriftlichen Vereinbarung, hat sich die Deutsche Bahn verpflichtet, die Anbindung der Südstadt über einen neuen Aufzug in ihrer Verantwortung zu prüfen. Unterzeichnet wurde die Vereinbarung von Ronald Pofalla, Vorstandsmitglied der Deutschen Bahn. Und dies soll ausdrücklich auch unabhängig von einer Brückenverbindung von der Talstation zur Südstadt erfolgen. Es ist auch festgehalten worden, dass eine Finanzierung des Aufzugs durch das Land angestrebt wird", sagt OB Mucke.



Wuppertals OB: "Ich vertraue auf die Zusage der Bahn"

Zwischen der Bahn und der Stadtverwaltung gebe es laut Mitteilung der Stadt regelmäßige Treffen, bei denen alle wichtigen Themen angesprochen werden. Ein Aufzug zur Südstadt ist aus der Sicht von Mucke "zwingend erforderlich". Er gehöre als unverzichtbarer Bestandteil zu einem attraktiven Hauptbahnhof, der durch die Deutsche Bahn in den kommenden Jahren modernisiert werde.



"Davon werden auch die Bewohner der Südstadt profitieren. Ich vertraue hier auf die schriftliche Zusage der Deutschen Bahn, die auch unabhängig von dem Bau einer Seilbahn gelten muss", versichert Mucke. Dem Bürgerverein der Elberfelder Südstadt teilte er dies nach eigenen Angaben auch noch mal schriftlich mit.