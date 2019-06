Fahndungserfolg der Polizei

Festnahme nach tödlichen Schüssen in Wuppertal

03.06.2019, 16:28 Uhr | tme, dpa

Die Polizei hat nach den tödlichen Schüssen in Wuppertal einen Tatverdächtigen festgenommen. Der 33-Jährige soll Ende April auf der Gathe einen 36-Jährigen angeschossen haben, der neun Tage nach der Tat im Krankenhaus verstarb.



Der Verdächtige wurde bereits am Freitag durch Spezialkräfte an der Gewerbeschulstraße in Wuppertal festgenommen, teilte die Polizei am Montag mit. Er sitzt jetzt in Untersuchungshaft. Die Ermittler durchsuchten außerdem mehrere Objekte in Wuppertal, u.a. eine Gaststätte in der Albrechtstraße.



Das 36-jährige Opfer war am 28. April von mehreren Schüssen getroffen worden. Der Schwerverletzte war zunächst von Zeugen auf der Fahrbahn liegend entdeckt worden. Neben ihm stand ein leerer Wagen. Vermutlich hatte der Mann am Steuer gesessen, als die Schüsse fielen. Auf dem Bürgersteig stellten die Ermittler in unmittelbarer Nähe eine Pistole sicher. Ob es sich um die Tatwaffe handelt, ist noch unklar.

Schüsse auf der Gathe: 36-Jähriger in Wuppertal gestorben



Nähere Auskünfte zur Festnahme in dem Fall wollte die Polizei zunächst nicht machen. Die Ermittlungen zum Ablauf, zum Motiv und zu den Hintergründen der Tat dauern noch an.