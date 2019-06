Umstände unklar

Kleiner Junge nach Sturz aus Fenster gestorben

13.06.2019, 09:38 Uhr | t-online.de

Ein Rettungswagen mit Blaulicht: In Wuppertal ist ein Kind nach einem Fenstersturz gestorben. (Quelle: imago images)

Der Junge, der am Mittwoch gegen 13.30 Uhr aus dem Fenster eines Mehrfamilienhauses in Wuppertal gestürzt war, ist tot. Das bestätigte die Polizei t-online.de.

Laut den Behörden war der 13 Monate alte Junge vermutlich aus der dritten Etage eines Mehrfamilienhauses im Stadtteil Elberfeld aus einem Fenster auf die Straße gefallen. Er war zur Behandlung in ein Krankenhaus in Wuppertal gebracht worden. Doch jede Hilfe kam für ihn zu spät: Der Junge starb laut Polizei noch am Mittwoch.

Die Eltern des Kinder wurden von Seelsorgern betreut. Die Hintergründe des Vorfalls sind laut Polizei noch völlig unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt. Möglicherweise hatten die Eltern das Kind unbeaufsichtigt gelassen.