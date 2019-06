Open-Air-Party "Rudelsingen"

1.000 Wuppertaler singen gemeinsam vorm Rathaus

14.06.2019, 13:04 Uhr | Ulrich Brüne, t-online.de

Wuppertal singt: Mehr als 1.000 Wuppertaler kamen am Donnerstagabend vor dem Rathaus zusammen, um bei der Open-Air-Mitsingparty gemeinsam zu musizieren. Das sogenannte "Rudelsingen" hat Tradition in Wuppertal und wurde diesmal zu einem besonderen Anlass abgehalten.



Unter dem Motto "Lieblingslieder zum Geburtstag" brachten die Wuppertaler ihrer Stadt ein Ständchen zum 90. Geburtstag. So bedankte sich auch Oberbürgermeister Andreas Mucke (SPD) für das klingende Geburtstagsgeschenk, bevor auch er stimmgewaltig mit einstimmte. Ob altbekanntes deutsches Volkslied oder Gassenhauer, ob Nena oder ABBA – das Repertoire der Hits und Evergreens schien unerschöpflich. Und wer nicht so ganz textsicher war, der fand die Liedzeilen per Beamer auf eine Leinwand projiziert.



Tradition in Wuppertal

"Rudelsingen" ist in Wuppertal bereits seit geraumer Zeit eine große Nummer. Normalerweise finden die Veranstaltungen in der Börse in Elberfeld statt. Gelegentlich auch als Benefizveranstaltung in der Historischen Stadthalle: "Mich überrascht und erstaunt es immer wieder, wie viele unterschiedliche Menschen zum Singen kommen", so Organisator und Erfinder des Rudelsingens, David Rautenberg. Denn eigentlich wolle jeder singen, so Rautenberg, allein: es fehle an dem entsprechenden Rahmen. "Den schaffen wir seit sieben Jahren deutschlandweit – und die Menschen haben einfach Freude, wenn sie zu unseren Veranstaltungen kommen."

Auch OB Andreas Mucke (SPD) machte mit. (Quelle: Ulrich Brüne)



Unterstützt wurde die Aktion der Immobilien-Standort-Gemeinschaft (ISG) Barmen-Wert von den Stadtwerken und der Sparkasse. Und damit die Stimmbänder auch geschmeidig blieben, sorgte das Wuppertaler Brauhaus für entsprechende Getränke.