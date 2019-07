Tausende Besucher erwartet

"Kölner Lichter" 2019: So bunt wird das Feuerwerk-Spektakel

Die "Kölner Lichter" erleuchten am Samstag wieder den Himmel über der Stadt und bringen den Rhein zum Strahlen. t-online.de beantwortet alle wichtigen Fragen zum Feuerwerk-Spektakel.

Wann finden die "Kölner Lichter" statt?



Offizieller Veranstaltungsbeginn in Köln ist am Samstag bereits um 14 Uhr gewesen, als die Bereiche auf beiden Rheinseiten öffneten. Um 20.15 Uhr kommen die Kölner Rocker von "Cat Ballou" auf die Open-Air Bühne im Kölner Tanzbrunnen. Als Gäste sind außerdem Stefanie Heinzmann, Josh und Planschemalöör mit dabei. Um 22.25 Uhr kommen die Schiffe, und um 23.30 Uhr gibt es dann das Feuerwerk.



Wie kommt man am besten zu den "Kölner Lichtern"?

Da das Feuerwerkspektakel in Köln sehr beliebt ist, hatte der Veranstalter eine Anreise bis spätestens 20 Uhr empfohlen. Bahnreisende steigen entweder am Kölner Hauptbahnhof oder am Deutzer Bahnhof aus. Zu beachten sind allerdings die erwartungsgemäß langen Wartezeiten am Deutzer Bahnhof. Außerdem ist der Kölner Hauptbahnhof nach Veranstaltungsende nur über den Bahnhofplatz erreichbar, der Breslauer Platz ist gesperrt. Die Zugänge zu den Bahnhöfen werden aufgeteilt nach S-Bahn- und Regional- bzw. Fernverkehr.

Autofahrern wird geraten, auf der Rheinseite zu bleiben, von der aus sie anreisen. Der Veranstalter hat verschiedene Parkflächen ausgewiesen, rechtsrheinisch wird die Parkfläche P22 empfohlen. Generell rät der Veranstalter Autofahrer, nach Ende des Feuerwerks nicht sofort abzureisen, um Staus zu umgehen.



Welche Straßensperrungen gibt es bei den "Kölner Lichtern"?

Rechtsrheinisch gibt es folgende Straßensperrungen: Der Auenweg im Großraum Deutz/Mülheim ist seit 15 Uhr gesperrt. Seit 20 Uhr werden die Opladener Straße, die Mindener Straße und die Deutzer Brücke in Richtung Innenstadt für Autofahrer gesperrt. Auch die in Richtung Deutz führenden Fahrspuren der Deutzer Brücke sowie der Mindener Straße sind seit gesperrt. Auch die Nordseite der Hohenzollernbrücke ist den ganzen Samstag gesperrt.







Auf der linken Rheinseite wird die Zufahrt zur Altstadt gesperrt, sobald die Parkhäuser dort ausgelastet sind. Ins Kunibertviertel dürfen am Samstag nur noch Anlieger fahren. Die Rheinunferseite zwischen Zoobrücke und Deutzer Brücke wurde auch gegen 20 Uhr gesperrt.

Wo kann man das Feuerwerk bei den "Kölner Lichtern" am besten sehen?

Für garantiert gute Sicht verkauft der Veranstalter Karten für verschiedene Tribünen, diese sind aber schon ausverkauft. Links- sowie rechtsrheinisch gibt es jedoch auch einige kostenfreie Sichtmöglichkeiten, zum Beispiel im Rheinpark, in der Bastei, am Messeturm oder im Tanzbrunnen. Auch hier gilt es, frühzeitig anzureisen, um einem Einlassstop zuvor zu kommen. Zwischen Bastei und Zoobrücke gebe es laut Veranstalter auch nach 20 Uhr meist noch freie Plätze.

Von wo wird das Feuewerk abgeschossen?

Das Höhenfeuerwerk ist laut Veranstalter "das größte musiksynchrone Feuerwerk" Deutschlands. Es wird von zwei Schiffen mitten im Rhein aus abgeschossen, die zwischen Tanzbrunnen und der Bastei liegen.