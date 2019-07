Umstände noch unklar

Geldautomat in Wuppertal gesprengt

25.07.2019, 09:37 Uhr | t-online.de, vss

In Wuppertal ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ein Geldautomat gesprengt worden. Die näheren Umstände sind bisher unklar.

Bislang Unbekannte haben in der Nacht zu Donnerstag in der Bromberger Straße in Wuppertal-Barmen einen Geldautomaten gesprengt. Das Gerät befindet sich im Eingangsbereich der Wuppertaler Stadtwerke (WSW). Dabei wurde auch ein Loch in die Fassade gerissen. Mehrere Blechteile der Fassade lagen nach der Tat meterweit herum.





Ob der oder die Täter bei der Aktion Geld erbeutet haben und wie hoch der Sachschaden ist, konnte die Polizei noch nicht sagen. Sie fahndete unter anderem per Hubschrauber nach den Tätern – bisher allerdings ohne Erfolg.

Mittlerweile wurde der Tatort aufgeräumt, nur ein Absperrband sperrt noch den zerstörten Automaten ab. Der Eingang der Stadtwerke ist auch zugänglich.