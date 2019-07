Erfolg der Polizei

Frau in Essen absichtlich umgefahren – mutmaßlicher Täter gefasst

30.07.2019, 11:19 Uhr | t-online.de, vss

In der Nacht von Sonntag auf Montag hat ein Autofahrer eine Frau in Essen-Altendorf offenbar absichtlich angefahren. Nun wurde der mutmaßliche Täter nach vielen Zeugenhinweisen festgenommen.

Der Autofahrer, der in der Nacht zu Montag eine Frau in Essen-Altendorf offenbar absichtlich umgefahren haben soll, ist festgenommen. Das hat die Polizei bestätigt. Der 44-Jährige soll demnach noch am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt werden.

Gegen 23.25 Uhr am Sonntag hatte das mutmaßliche Tatfahrzeug in einer Parkbucht auf der Oberdorfstraße geparkt, so die Polizei. Die Frau soll sich durch die offene Fahrertür ins Auto hinein gebeugt haben. Der Fahrer habe nach einem lautstarken Streit Gas gegeben und das Auto mit geöffneter Tür rückwärts aus der Parklücke gesetzt. Die Frau fiel durch den Zusammenprall mit der Tür zu Boden. Es könnte sein, dass sie zusätzlich von dem Auto überrollt wurde, so die Polizei. Der Unfallfahrer flüchtete daraufhin.

Zahlreiche Hinweise aus der Bevölkerung

Nach der Fahndung am Montag erreichten die Polizei mehrere Hinweise aus der Bevölkerung. Daraufhin suchten die Mülheimer und Essener Polizisten gezielt im Essener Norden nach dem gesuchten Fahrzeug und dem Fahrer. Gegen Mittag fanden die Beamten das Tatfahrzeug schließlich an der Köln-Mindener-Straße. Von dem Fahrer fehlte zu dieser Zeit noch jede Spur.

Nach einem heißen Tipp konnten die Beamten den 44-Jährigen schließlich im Bereich Schonnebeckhöfe festnehmen. Er gilt als dringend tatverdächtig.







Die Frau wurde nach dem Unfall ins Krankenhaus gebracht und wird dort laut Polizei immer noch intensivmedizinisch betreut. Nun ermitteln die Beamten wegen gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung. Auch nach weiteren Zeugen des Vorfalls wird nach wie vor gesucht.