Hoher Sachschaden

Smart prallt gegen Baum – 78-Jährige schwer verletzt

02.08.2019, 08:52 Uhr | t-online.de

Ein Polizeiauto an der Unfallstelle: Eine 78-Jährige wurde bei einem Unfall schwer verletzt. (Quelle: imago images)

Am Donnerstagnachmittag ist eine 78-jährige Frau bei einem Unfall in Wuppertal schwer verletzt worden. Sie prallte mit ihrem Smart gegen einen Baum.

Am Donnerstag hat sich gegen Nachmittag ein schwerer Unfall in der Hans-Böckler-Straße in Wuppertal ereignet. Eine 78 Jahre alte Frau wurde dabei schwer verletzt.

Aus bisher ungeklärten Gründen kam die Frau kurz nach der Einmündung "Am Deckershäuschen" nach links von der Fahrbahn ab. Sie prallte mit ihrem Wagen gegen einen Baum. Dabei zog sie sich so schwere Verletzungen zu, dass sie mit einem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste.





Am Smart der Frau entstand ein Sachschaden in Höhe von 8.000 Euro. Die Unfallstelle wurde während der Unfallaufnahme für eine Stunde gesperrt.