Brutaler Überfall

Blinder Mann in Köln niedergeschlagen und ausgeraubt

06.08.2019, 13:39 Uhr | tme, t-online.de

In Köln ist in der Nacht zu Dienstag ein blinder Mann von zwei Unbekannten zuerst niedergeschlagen und dann ausgeraubt worden. Die Täter gingen äußerst skrupellos vor.

Ein 56-Jähriger, der blind ist, wurde in der Nacht zu Dienstag in der Kölner Innenstadt am Barbarossaplatz von zwei Unbekannten brutal ausgeraubt. Wie die Polizei Köln am Dienstag mitteilte, sei der Mann an einer Haltestelle für den öffentlichen Nahverkehr von den mutmaßlichen Tätern zuerst ins Gesicht geschlagen worden.







Nachdem der 56-Jährige durch den Faustschlag zu Boden gegangen war, durchwühlten die Räuber die Hosentaschen des blinden Mannes. Sie stahlen sein Portemonnaie, das Bargeld enthielt.

Da der Mann blind ist, konnte er nur eine Beschreibung der Stimmen der mutmaßlichen Täter abgeben, die seiner Einschätzung nach zu Personen im Alter zwischen 30 und 40 Jahren gehören könnten. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.