Tausende Menschen evakuiert

Weltkriegsbombe in Köln erfolgreich entschärft

15.08.2019, 19:39 Uhr | t-online.de

Ein Auto des Kampfmittelbeseitigungsdienstes: In Köln-Zollstock wurde eine Weltkriegsbombe gefunden. (Quelle: imago images)

In Köln-Zollstock ist am Donnerstag eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg erfolgreich entschärft worden. Zuvor mussten Tausende Menschen im Umkreis um die Bombe evakuiert werden.

In der Briedeler Straße im Viertel Zollstock in Köln ist am Donnerstagmittag eine Weltkriegsbombe entdeckt und erfolgreich entschärft worden. Sie war bei Sondierungsarbeiten gefunden worden.

Wie die Stadt Köln mitteilte, handelte es sich bei dem Blindgänger um eine englische Bombe mit Langzeitzünder. Die Bombe wog 250 Kilogramm.

Eine Stadtkarte von Köln: Der Evakuierungsradius ist grün eingezeichnet. (Quelle: Stadt Köln)



Auch Altenheime mussten evakuiert werden

Der Evakuierungsbereich wurde auf 500 Meter festgelegt und abgesperrt. Insgesamt waren laut Stadt 8.600 Menschen von den Evakuierungen betroffen, darunter auch Bewohnerinnen und Bewohner von drei Altenheimen, die nach und nach das Gebiet um die Bombe räumen mussten. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst und das Ordnungsamt waren vor Ort. Erst gegen 19.15 Uhr gab die Stadt Entwarnung.

Eine Anlaufstelle für die Anwohner war im Alfred-Müller-Armack-Berufskolleg, Brüggener Str. 41, eingerichtet. Dort befanden sich etwa 200 Personen.







Bei den Kölner Verkehrsbetrieben (KVB) kam es wegen der Sperrungen zu zahlreichen Einschränkungen. Auch im Bereich Gottesweg und Höninger Weg kam es zu Behinderungen.

+ Bombenentschärfung in Zollstock / Linien 12 & 131 +

Es gelten folgende Einschränkungen:

- Linie 12 fährt zwischen Merkenich u. Eifelplatz.

- Linie 131 fährt ab Berrenrather Straße/Gürtel über Luxemburger Straße u. weiter wie Linie 142.

Aktuelle Infos: https://t.co/f1xZbw2UzO pic.twitter.com/YarJYJ94kO — KVB AG (@KVBAG) August 15, 2019