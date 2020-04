Hohe Dunkelziffer in Italien

Im Video: Warum es in Wahrheit wohl mehr Covid-19-Tote gibt

07.04.2020, 10:37 Uhr | sle, Axel Krüger, rtr

Italien gehört zu den Ländern mit den meisten Menschen, die in Folge der Covid-19-Erkrankung gestorben sind. Doch es gibt Zweifel an den offiziellen Zahlen. Die Zahl der Toten könnte viel höher sein. (Quelle: t-online.de)

Italien gehört zu den Ländern mit den meisten Todesopfern durch Covid-19. Doch die Zahlen werden angezweifelt: Offenbar gibt es weit mehr Tote. Das deutet auf ein großes Problem im Land hin.

Gibt es eigentlich viel mehr Covid-19-Tote in Italien? Eine Untersuchung der regionalen Zeitung "L’Eco di Bergamo" kommt zu dem Schluss, dass es viele unentdeckte Corona-Todesfälle gibt. Demnach seien in der Provinz Bergamo 4.500 Menschen an den Folgen der Infektion mit dem neuartigen Coronavirus gestorben. Das seien fast doppelt so viele wie offiziell angegeben.

Die Untersuchung stützt sich dabei auf Dokumente, die von Ärzten vorgelegt wurden und berücksichtigt ebenfalls Todesfälle, die in Alten- und Pflegeheimen auftraten.





