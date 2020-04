Einsätze in München und Berlin

Polizei löst Partys mit dutzenden Menschen auf

13.04.2020, 16:09 Uhr | dpa, lw

Polizeifahrzeuge im Einsatz: In Berlin und München mussten zwei Partys abgebrochen werden. (Symbolbild) (Quelle: Armin Weigel/dpa)

In München und Berlin musste die Polizei wegen zwei Partys ausrücken – denn in der Corona-Krise sind sie strengstens verboten. Die Feiernden müssen nun die Konsequenzen tragen.

Trotz ausdrücklicher Kontaktverbote wegen der Corona-Krise hat eine Jugendliche in der Nacht zum Montag eine Geburtstagsparty in Berlin-Mitte veranstaltet. Mit 31 Gästen wollte sie in ihr 17. Lebensjahr reinfeiern, wie die Polizei über Twitter mitteilte. Die Mutter des Mädchens habe offenbar sogar eigens für die Party kurzfristig ein 2,5-Zimmer-Apartment angemietet.

Die Polizei löste die Feier noch in der Nacht auf, nachdem sie einen Hinweis bekommen hatte, wie eine Polizeisprecherin auf Nachfrage sagte. Der Einsatz habe gegen 01.45 Uhr begonnen – zu diesem Zeitpunkt müsste die Jugendliche also bereits 16 Jahre alt geworden sein.

Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz

Nach Polizeiangaben wird nun gegen alle 32 Menschen wegen Straftaten und Ordnungswidrigkeiten nach dem Infektionsschutzgesetz ermittelt. Auch die Mutter und den Vermieter erwarte ein Ermittlungsverfahren.

In München musste ebenfalls eine Veranstaltung mit mehreren Personen abgebrochen werden. Die Polizei löste eine Grillparty mit 51 Gästen auf. Die größtenteils zwischen 20 und 30 Jahre alten Feiernden hatten trotz Ausgangsbeschränkungen im Innenhof eines Studentenwohnheims gegrillt, wie die Polizei mitteilte. Nach einem Hinweis beendeten die Beamten die Party am Sonntagabend. Auch hier erhielten alle Beteiligten eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz.