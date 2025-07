Die Europäische Union (EU) erleichtert türkischen Staatsbürgern die Einreise in den grenzfreien Schengen-Raum. Der EU-Botschafter in der Türkei, Thomas Hans Ossowski, sagte am Freitag, die bereits seit Mittwoch geltenden Regeln dienten dem Bürokratieabbau und vereinfachten den Weg zu Visa für mehrfache Einreisen.