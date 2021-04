Dutzende TV- und Kino-Stars haben die aktuellen Corona-Maßnahmen in Zweifel gezogen – und eine hitzige Debatte ausgelöst. Eine bekannte Ärztin hat nun einen Vorschlag für die Künstler.

In der Debatte um die Internetaktion "Alles dicht machen" wird die Kritik an den prominenten Teilnehmern lauter. Viele Nutzer im Netz kritisieren die Aktion als zynisch und nicht konstruktiv und verwenden dabei den Hashtag #allemalneschichtmachen.

Die Notärztin und Bloggerin Carola Holzner – im Netz bekannt als "Doc Caro" – unterbreitete den an der Aktion beteiligten Künstlern einen Vorschlag und wurde deutlich: "Ihr habt eine Grenze überschritten", sagte Holzner, Leitende Oberärztin am Universitätsklinikum Essen in einem Instagram-Video.