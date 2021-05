Pilotprojekt der Regierung

In Liverpool dürfen Tausende in den Mai tanzen

01.05.2021, 03:08 Uhr | t-online, dpa, wan

In einem Lagerhaus in Liverpool durften Besucher in den Mai tanzen – ohne Maske und Abstandsregel. (Quelle: Richard McCarthy/AP/dpa)

Der Rückgang der Infektionszahlen macht's möglich: Im englischen Liverpool durften über 3.000 junge Leute in einem Lagerhaus ohne Maske und Abstandregeln tanzen. Eine Voraussetzung mussten sie aber erfüllen.

Tausende junger Menschen feierten am Freitag in einem Nachtclub in Liverpool. Die Veranstaltung ist Teil eines Pilot-Projekts der britischen Regierung. Man will testen, wie man am besten Massen-Events wieder erlauben kann. An beiden Tagen trefen namhafte Künstler in Liverpool auf, darunter Sven Väth und Fatboy Slim.

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters tanzten rund 3.000 mehrheitlich junge Nachtschwärmer in einem Lagerhaus am Bramley-Moore Dockam zu Musik, in engem Kontakt miteinander und ohne Maske.

Voraussetzung für die Teilnahme war gewesen, dass die Teilnehmer der Abendveranstaltung einen negativen PCR-Test vorweisen, der nicht älter als 24 Stunden sein darf. Nach fünf Tagen müssen sie erneut getestet werden.

Neben dem zweitägigen Rave wurde aus das Fußballpokal-Finale für 8.000 Zuschauer im Wembleystadion geöffnet. Wissenschaftler wollen aus den Daten, die beide Projekte liefern, Erkenntnisse über die Verbreitung des Virus und die Auswirkung von Abstandsregeln gewinnen.