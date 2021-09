Reise in die Heimat

Mann verstößt gegen Quarantäne – fünf Jahre Haft

07.09.2021, 16:19 Uhr | AFP

Menschen tragen Masken an eine Bushaltestelle in Hanoi: In Vietnam sind die Corona-Infektionen in den vergangenen Wochen stark gestiegen. (Archivfoto) (Quelle: imago images)