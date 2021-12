Sieben-Tage-Inzidenz betroffen

Unstimmigkeiten bei heutigen RKI-Zahlen

09.12.2021, 07:41 Uhr | t-online

Am heutigen Donnerstag meldete das Robert-Koch-Institut eine überraschend niedrige Sieben-Tage-Inzidenz. Bislang ist noch unklar, was dahinter steckt.

Das Dashboard des Robert Koch-Instituts (RKI) zeigt am Donnerstagmorgen eine überraschend niedrige Sieben-Tage-Inzidenz von 338,1 an. Demnach müsste der Wert deutlich gesunken sein, denn laut RKI lag die Inzidenz am Mittwoch noch bei 427. t-online bemüht sich um eine Klärung.

In Kürze mehr.