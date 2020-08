Schüsse wurden gehört

Streit am Berliner Alexanderplatz eskaliert – eine Person stirbt

07.08.2020, 06:50 Uhr | dpa

Der Alexanderplatz in Berlin steht unter besonderer Beobachtung, weil es immer wieder zu gewalttätigen Auseinandersetzungen kommt. So auch in der Nacht auf Freitag – ein Mensch starb dabei sogar.

Bei einer Auseinandersetzung am Berliner Alexanderplatz ist ein Mensch ums Leben gekommen, ein weiterer wurde verletzt. Eine Person sei auf dem Weg ins Krankenhaus gestorben, sagte ein Sprecher der Berliner Feuerwehr in der Nacht zum Freitag.



Nach ersten Informationen aus Polizeikreisen sollen Schüsse gehört worden sein, es könne sich aber auch um eine Schreckschusswaffe gehandelt haben.



Zudem hieß es, eine Person habe einen oder mehrere Messerstiche erlitten. Ein Polizeisprecher nannte zunächst keine Einzelheiten zum Tatgeschehen und zum Hintergrund.