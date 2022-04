Berlin

Zwei Autos brennen in Berlin-Buckow: Brandstiftung vermutet

22.04.2022, 14:08 Uhr | dpa

Ein Auto steht in Flammen. Foto: David Young/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

Nach dem Brand zweier Autos in Berlin-Buckow im Bezirk Neukölln ermittelt das Landeskriminalamt wegen Brandstiftung. Die beiden Wagen hätten in der Nacht zum Freitag auf einem Firmengelände in der Johannisthaler Chaussee gebrannt, teilte die Polizei mit. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten demnach die Flammen. Beide Fahrzeuge seien im Vorderbereich komplett zerstört worden, hieß es weiter. Nach Angaben eines Polizeisprechers waren die Autos mit deutlichem Abstand zueinander geparkt worden. Ein Überspringen der Flammen könne deshalb ausgeschlossen werden.