Eine Person leicht verletzt

Feuerwehreinsatz wegen Explosion in Moabiter Wohnhaus

19.06.2020, 13:00 Uhr | dpa, t-online.de

Feuerwehrfahrzeuge stehen in Berlin-Moabit bei einem Einsatz in der Kirchstraße: Dort soll es eine Explosion gegeben haben.Foto: Christoph Soeder/dpa (Quelle: Christoph Soeder/dpa)

60 Feuerwehrleute sind zu einem Einsatz in Berlin-Moabit ausgerückt. In der Küche eines Restaurants in einem Wohnhaus gab es eine Verpuffung.

In einem Wohnhaus in Berlin-Moabit hat es eine Explosion gegeben. Das teilte die Feuerwehr am Freitagvormittag auf Twitter mit.

In einer Küche eines Restaurants im Erdgeschoss des sechsgeschossigen Gebäudes in der Kirchstraße habe es eine Verpuffung gegeben, hieß es gegen Mittag. Der Brand konnte schnell bekämpft werden. Eine Person kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Das Haus wurde geräumt, kontrolliert und belüftet. 60 Feuerwehrleute waren im Einsatz.

Wie die Verkehrsinformationszentrale Berlin auf Twitter mitteilte, musste die Straße zwischen Helgoländer Ufer und Alt-Moabit in beiden Richtungen gesperrt werden.