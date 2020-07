Verunglimpfung des Staates

Unbekannte setzen Deutschlandfahnen in Brand

28.07.2020, 07:49 Uhr | dpa, t-online.de

Ein Passant hat die Polizei alarmiert, weil er vor einem Restaurant in Berlin-Mitte mehrere verbrannte Deutschlandfahnen gefunden hatte. Der Polizeiliche Staatsschutz ermittelt.

Am Montagmorgen sind einem Mann drei verbrannte Deutschlandfahnen vor einem Restaurant in Berlin-Mitte aufgefallen. Unbekannte hätten diese aus einem Halter über dem Eingang des Betriebs am Hackeschen Markt herausgebrochen und in Brand gesetzt. Das teilte die Polizei mit.



Der Zeuge, der auch Mitarbeiter des besagten Restaurants ist, alarmierte die Behörde gegen Montagmittag. Neben den drei verbrannten Fahnen habe eine Flagge die Tat der bisher unbekannten Täter überstanden. Der Polizeiliche Staatsschutz hat die Ermittlungen wegen Verunglimpfung des Staates und seiner Symbole aufgenommen.