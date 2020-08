Flaniermeile entsteht

Projekt autofreie Friedrichstraße in Berlin beginnt

21.08.2020, 07:33 Uhr | dpa

Die Berliner Friedrichstraße wird autofrei. Ein bestimmter Streckenabschnitt wird dafür gesperrt – und die Arbeiten starten schon jetzt.

Das Modellprojekt autofreie Friedrichstraße in Berlin läuft an. Obwohl das Vorhaben offiziell erst am 29. August beginnt, wird der Abschnitt zwischen Französischer Straße und Leipziger Straße bereits am Freitag ab 6 Uhr gesperrt. Anschließend sollen Markierungsarbeiten und andere Vorbereitungen beginnen, wie das Bezirksamt Mitte mitteilte.

Die Shopping-Meile wird bis Ende Januar für Autos tabu sein. Stattdessen soll eine "Flaniermeile" mit Grün, Bäumen, Sitzgelegenheiten, Radweg und Freiluftgastronomie zum Bummeln und Verweilen einladen.

Mit dem Modellprojekt wollen der Bezirk Mitte und der Senat testen, wie die Aufenthaltsqualität in der Stadt gesteigert und der öffentliche Raum neu aufgeteilt werden kann. Wirtschafts- und Handelsverbände sowie die Opposition im Abgeordnetenhaus kritisieren den Versuch als konzeptionslos.