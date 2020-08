Täter auf der Flucht

Räuber überfällt zwei Banken – und flüchtet auf Fahrrad

25.08.2020, 18:23 Uhr | t-online.de

Polizisten vor der Bankfiliale am Kurfürstendamm, die überfallen wurde: Ein Fahrradfahrer hat in Berlin offenbar zwei Bankfilialen in einer Stunde überfallen. (Quelle: Paul Zinken/dpa)

In Berlin hat zwei Banküberfälle an einem Tag gegeben – nach ersten Erkenntnissen hat wohl ein Fahrradfahrer versucht, in einer Stunde beide Banken auszurauben.

Nach den beiden Banküberfällen, die sich am Dienstagmorgen in Berlin ereignet haben, ist der Räuber offenbar mit dem Fahrrad geflüchtet. Wie die Polizei berichtet, wurden die Überfälle in den Commerzbank-Filialen an der Schöneberger Hauptstraße und dem Kurfürstendamm wohl von dem gleichen Täter begangen.

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand hat der Mann beide Banken überfallen. Das berichtet der rbb. Um 9.25 Uhr war der erste Alarm in Schöneberg losgegangen, gegen zehn Uhr erreichte der Notruf aus der zweiten Bankfiliale am Kurfürstendamm die Polizei. In beiden Fällen habe der Täter den Kassierer mit einer Stichwaffe bedroht und Geld gefordert.

Zwei Polizistinnen verlassen die überfallene Bankfiliale in Berlin-Schöneberg: Kurz hintereinander sind zwei Filialen der Commerzbank in der Berliner Innenstadt überfallen worden. (Quelle: Paul Zinken/dpa)



Der erste Überfall war erfolgreich, woraufhin der Räuber mit dem Fahrrad Richtung Friedenau flüchtete. Beim zweiten Versuch kam der Sicherheitsdienst der Bank hinzu, weshalb der Täter ohne Beute flüchtete. Verletzt wurde niemand, der Räuber ist laut Polizei noch auf der Flucht. Zwischenzeitlich war ein Hubschrauber im Einsatz, auch das SEK wurde alarmiert, letztlich aber nicht eingesetzt.