Mit Vorabanmeldung

Berliner Fetisch-Club Kitkat öffnet für Corona-Schnelltests

01.12.2020, 08:41 Uhr | t-online

Unerwartet gute Nachrichten für einen Berliner Fetisch-Club: Das Kitkat darf wieder öffnen. Jedoch unter besonderen Bedingungen – und zwar als Corona-Teststation.

Dass der Techno- und Fetisch-Club Kitkat in Berlin in Zeiten der Corona-Krise öffnen darf, hätte wohl kaum einer gedacht. Doch am Freitag ist es soweit, wie der Club auf Facebook mitteilte. Das Kitkat öffnet für Corona-Schnelltests. Zuerst berichtete der "Tagesspiegel".

Wer sich auf das Coronavirus testen lassen möchte, muss sich vorab anmelden. Die Tests werden begleitet von einer Ärztin und medizinisch geschultem Personal durchgeführt, heißt es auf Facebook. Die Corona-Schnelltests kosten 24,90 Euro und werden direkt im Kitkat (Köpenicker Str. 76, 10179 Berlin) durchgeführt – und zwar von Mittwoch bis Sonntag von 10 bis 19 Uhr.

Statt wie gewohnt in knapper Kleidung und Fetisch-Fummel wird der Eintritt nur mit Maske und vorgezeigtem QR-Code gewährt. Das Testergebnis soll nach etwa 25 Minuten vorliegen. Wer positiv getestet wird, muss sich selbstständig isolieren und einen PCR-Test beim Hausarzt durchführen.