Monatelang verschwunden

Leichenteile von vermisstem 65-Jährigen entdeckt

02.12.2020, 17:57 Uhr | dpa

Spaziergängerinnen haben in Berlin-Pankow Leichenteile gefunden. Obwohl der Zustand der Leiche sehr schlecht gewesen sein soll, glaubt die Polizei zu wissen, um wen es sich handelt.

Mehr als ein halbes Jahr nach seinem Verschwinden sind die Überreste eines 65-jährigen Berliners in einem Waldstück entdeckt worden. Drei Passantinnen haben in Berlin-Pankow am Samstag Leichenteile gesehen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Eine der Frauen alarmierte die Polizei. Hinweise auf eine Straftat lägen derzeit nicht vor.

Ein Polizeisprecher sagte, da der Tote so lange unentdeckt dort gelegen habe, sei der Zustand der Leiche sehr schlecht gewesen. Der Tote konnte aber als derjenige identifiziert werden, der seit dem 14. Mai vermisst wurde.



An dem Tag wurde der 65-Jährige in der Nähe seiner Wohnung in Französisch Buchholz letztmalig von einem Nachbarn gesehen. Am nächsten Morgen traf der Pflegedienst den Hilfebedürftigen nicht an. Damals hatte die Polizei mitgeteilt, der Vermisste sei schwer krank und brauche Medikamente.