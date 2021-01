Winter in Deutschland

Dicke Schneeflocken über Berlin – Hauptstadt im Winterkleid

03.01.2021, 10:51 Uhr | t-online, dpa

Schnee liegt auf Tischen und Stühlen am Brandenburger Tor: In der Hauptstadt hat es am ersten Januarwochenende geschneit. (Quelle: Pedersen/dpa)

Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt sind in Berlin dicke Schneeflocken vom Himmel gefallen. Auf Bäumen, Autos und Straßen blieb der Winterbote sogar liegen.

Der erste Schnee des neuen Jahres hat am Sonntag in Berlin für eine weißes Winterkleid in der Hauptstadt gesorgt. Dicke Schneeflocken fielen schon morgens beim Temperaturen um die 1 Grad in dichten Bahnen vom Himmel und hüllten die Hauptstadt in leichtes Weiß.

Für die erste volle Januarwoche soll es weiterhin trüb und winterlich in Berlin bleiben. So liegen die Höchsttemperaturen am Montag und Dienstag bei ein Grad. Viel kälter wird es jedoch auch in der Nacht nicht: maximal null Grad soll es am Montag werden. Schnee könnte es ebenfalls wieder geben.

Ein Fahrradfahrer fährt durch das Schneetreiben am Brandenburger Tor: Der Schnee, der am Sonntag in dicken Flocken vom Himmel fiel, blieb teilweise liegen. (Quelle: Pedersen/dpa)



Auch im Rest von Deutschland ist der Winter indes angekommen. Am Sonntag gibt es in ganz Deutschland eine dicke Wolkendecke und Schnee. Die Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) rechnen damit, dass es im Laufe des Tages in vielen Regionen schneit – in einem Streifen von Baden-Württemberg über Hessen und Thüringen bis nach Sachsen und Brandenburg. In Berlin ist die Vorhersage zum Freude vieler Hauptstäder schon eingetroffen.



Laut DWD dürften bei den Schneefällen dabei zwei bis fünf Zentimeter Neuschnee zusammenkommen. Mit Glatteis müsse vor allem im Osten gerechnet werden.