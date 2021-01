Dach in Flammen

Feuerwehr kämpft gegen heftigen Brand in Berliner Lokal

11.01.2021, 07:46 Uhr | dpa, t-online

Großbrand in einem leerstehenden Lokal in Berlin-Köpenick: Die Feuerwehr war mit Dutzenden Einsatzkräften vor Ort. (Quelle: Marius Schwarz/imago images)

Heftiger Brand in einem leerstehenden Gebäude in Berlin: Die Feuerwehr kämpft mit Dutzenden Einsatzkräften gegen das Feuer in einem Lokal. Besondere Umstände erschweren das Löschen.

In Berlin-Köpenick brennt seit dem späten Sonntagabend ein Dachstuhl von rund 400 Quadratmetern Fläche. 85 Einsatzkräfte sind vor Ort, um das Feuer in dem leerstehenden Haus zu löschen, wie die Feuerwehr mitteilte. Laut "Berliner Morgenpost" soll das leerstehende "Waldrestaurant Müggelhort" in Vollbrand stehen.

Erschwert werde die Brandbekämpfung durch die schlechte Wasserversorgung und die Einsturzgefahr des Gebäudes.



Feuer lodert aus einem Gebäude: Die Löscharbeiten dauerten bis spät in die Nacht. (Quelle: Marius Schwarz/imago images)



"Die ersten Kräfte sind abgelöst. Die Tätigkeiten werden sich noch bis in den Morgen hinziehen", teilte die Feuerwehr am frühen Montagmorgen auf Twitter mit.



Verletzt wurde bis dahin niemand. Die Brandursache war zunächst unklar.