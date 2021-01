Erste Lieferung nach Berlin

Moderna-Impfstoff nach Transport unbrauchbar?

13.01.2021, 12:26 Uhr | dpa

Das Corona-Impfzentrum in der Arena in Treptow: In Berlin werden Impfdosen des Herstellers Moderna zurückgehalten. Denn bei Lagerung und Transport könnte es Probleme gegeben haben. (Quelle: Held/imago images)

Der Impfstoff gegen das Coronavirus ist in Deutschland knapp. Dennoch will Berlin die Impfdosen des Herstellers Moderna zunächst zurückhalten. Denn bei der Logistik könnten Fehler gemacht worden sein.

Berlin will die erstmals gelieferten Impfdosen des Herstellers Moderna wegen Verdachts auf Qualitätsmängel zunächst zurückhalten. Es gebe Zweifel, ob der Transport und die Kühlung des Impfstoffs vor der Übernahme durch das Land Berlin sachgemäß erfolgt sei, teilte die Senatsverwaltung für Gesundheit am Mittwoch mit.



Transporteur und Hersteller seien aufgefordert worden, für Aufklärung zu sorgen. Wie viele der Dosen betroffen sind, ist unklar, berichtet der "Tagesspiegel". Unklar sei auch, ob der Impfstoff noch verwendet werden kann.

Am Dienstag waren 2.400 Impfdosen des Herstellers Moderna in Berlin eingetroffen. Wie vorgesehen, soll dennoch das zweite Berliner Corona-Impfzentrum im Erika-Heß-Stadion am Donnerstag eröffnet werden. Es werde nun zunächst mit dem Biontech-Impfstoff beliefert, hieß es.

Der Moderna-Impfstoff weist in klinischen Studien einen ähnlichen Grad der Wirksamkeit auf wie der von Biontech und Pfizer, hat aber den logistischen Vorteil, dass es bei einer Temperatur von minus 20 Grad statt minus 70 Grad gelagert werden kann. In den USA, Kanada und anderen Ländern wird der Moderna-Impfstoff bereits verabreicht.

Probleme mit Lieferung auch in Brandenburg



Auch Brandenburg meldete bei der Auslieferung des Moderna-Impfstoffs Probleme. Dort sind ebenfalls inzwischen die ersten 2.400 Dosen der US-Firma Moderna angekommen, können aber nach Angaben der Landesregierung noch nicht verwendet werden.



"Während des Transportes in Verantwortung des Bundes vom bundesweiten Zentraldepot in Quakenbrück zur zentralen Anlaufstelle in Brandenburg könnte es zu Problemen bei der Kühlung gekommen sein", teilte der Sprecher des Gesundheitsministeriums, Gabriel Hesse, am Mittwoch auf Anfrage mit. Dies werde jetzt geprüft." Auch die Lieferung in Berlin kam aus dem Depot in Quakenbrück.