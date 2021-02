Ursache unklar

Zwei Berliner Tauchlehrer im Werbellinsee ertrunken

02.02.2021, 07:26 Uhr | t-online

Im Werbellinsee im brandenburgischen Joachimsthal sind zwei Personen aus Berlin bei einem Tauchgang ums Leben gekommen. Die Polizei ermittelt nach der Ursache.

Am Sonntag sind zwei Sporttaucher im Werbellinsee in Brandenburg ertrunken. Wie die Polizei mitteilt, wollten sie am "Dornbusch" zum Wrack eines in 35 Metern Tiefe liegenden Lastkahns schwimmen. Dabei kam es zum Unglück. Wie übereinstimmende Medien berichten, soll es sich bei den Verstorbenen um Tauchlehrer aus Berlin handeln.

Laut Polizei blieben die zwei Mitglieder der Gruppe beim Auftauchen im See zurück. Sie wurden sofort gesucht und anschließend in circa sechs Metern Tiefe regungslos entdeckt. Reanimationsversuche scheiterten. Die 49-jährige Frau und der 53-jährige Mann wurden mit Hubschraubern in Kliniken nach Berlin und Bernau gebracht. Dort verstarben sie. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Todesursache aufgenommen.