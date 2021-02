Streit in Wohnung eskaliert

Mann bei Auseinandersetzung mit Messer attackiert

06.02.2021, 12:10 Uhr | t-online

Bei einem Streit zwischen zwei Männern haben beide mit Fäusten aufeinander eingeschlagen. Plötzlich zückte einer der beiden ein Küchenmesser.

In Berlin-Marzahn ist eine Auseinandersetzung zwischen zwei Männern eskaliert. Ein Beteiligter wurde schwer verletzt und musste in eine Klinik gebracht werden. Er erlitt eine Stichwunde im Brustbereich. In einer Wohnung sollen sich die beiden 19- und 22-Jährigen zunächst gegenseitig geschlagen haben. Der Ältere erlitt eine Platzwunde am Auge.

Er nahm daraufhin ein Küchenmesser zur Hand und stach damit auf einen Kontrahenten ein, wie die Polizei berichtete. Danach soll er aus der Wohnung geflüchtet sein. Zwei anwesende Frauen und ein Nachbar, der den Streit bemerkt hatte, sollen versucht haben, die Situation zu schlichten.