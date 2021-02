Polizeieinsatz in Berlin

Mann legt sich auf Gleise: "Will einfach nur schlafen"

07.02.2021, 15:00 Uhr | t-online

Die Berliner Polizei hat einen Mann von den Bahngleisen gezerrt. Der 29-Jährige hatte sich dort offenbar zum Schlafen hingelegt – und weigerte sich vehement, aufzustehen.

In Berlin-Pankow hat sich ein Mann in der Nacht zum Sonntag auf die Schienen der Tram gelegt, um zu schlafen. Polizeibeamte hatten das kurz nach Mitternacht gemerkt. Eine Straßenbahn wurde bereits an der Weiterfahrt gehindert, heißt es in dem Polizeibericht. Als die Beamten den Mann von den Schienen holen wollten, leistete dieser Widerstand und attackierte sie.

Die Polizisten wurden von weiteren Streifenpolizisten und einem Feuerwehrmann außer Dienst unterstützt. Der 29-Jährige hatte angegeben, einfach nur schlafen zu wollen. Als er nach mehrfacher Aufforderung das Gleisbett nicht verlassen wollte, zerrten ihn die Einsatzkräfte auf den Gehweg. Dabei versuchte er zunächst, seinen Körper zu versteifen, dann biss er einer Rettungskraft in den Arm.



Als er auf den Gehweg gelegt wurde, erlitt der Mann einen Krampfanfall und soll über Atemnot geklagt haben. Er wurde erst in ein Krankenhaus gebracht, dann in eine psychiatrische Abteilung eingewiesen.

Der 29-Jährige wurde nun wegen Widerstands und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie Körperverletzung angezeigt.