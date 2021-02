Hubschrauber im Einsatz

Vater und Kind brechen in Schlachtensee ein

13.02.2021, 16:53 Uhr | t-online

Hubschrauber-Einsatz am Müggelsee in Berlin: Die Polizei warnt eindringlich, die Eisfläche zu verlassen. Der Grund ist nicht Corona.

In Berlin lassen die kalten Temperaturen die Gewässer zufrieren. Doch nicht überall ist die Eisdecke dicht. Am Schlachtensee kam es zu einem folgenschweren Unfall.



Die derzeitigen Minusgrade in Berlin sorgen dafür, dass sich über den Gewässern der Stadt teils eine Eisschicht bildet. Diese wiederum lockt viele Menschen an – trotz aller Warnungen der Polizei. Am Schlachtensee hat die Wasserschutzpolizei am Samstag einen Vater und sein einjähriges Kind gerettet. Sie waren ins Eis eingebrochen, wie die Polizei mitteilte.



Wie die Polizei Hunderte Menschen vom Müggelsee verscheuchte, sehen Sie oben im Video – oder hier.

Sie seien wohlauf und wurden von der Berliner Feuerwehr zur Kontrolle in die Klinik gebracht.

Menschen nutzen das Eis zum Schlitten fahren und Eishockey spielen: Auch der Weißensee ist zugefroren. (Quelle: Fabian Sommer/dpa)



Die Havel ist zugefroren und die ersten Menschen wagen sich auf das Eis: Im Hintergrund ist die Autofähre nach Spandau zu sehen. (Quelle: Petra Schneider/imago images)



Die Polizei versuchte, die Menschen am Schlachtensee mit einem Hubschrauber vom Eis zu holen. Doch nicht nur am Schlachtensee gab es einen Einsatz. Bereits am Freitag war der Polizeihubschrauber im Einsatz und hatte mehrere Personen aus der Luft aufgefordert, das Eis am Müggelsee zu verlassen.