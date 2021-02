Am Urbanhafen

Tausende Menschen tanzen zu Techno auf dem Eis

15.02.2021, 19:48 Uhr | dpa

Das Blaulicht eines Polizeiwagens (Symbolbild): In Berlin haben Tausende Menschen zu Techno auf dem Eis am Urbanhafen getanzt. (Quelle: Patrick Pleul/dpa)

Tausende Menschen trafen sich am Urbanhafen, um auf dem gefrorenen Eis zu Techno zu tanzen. Die Polizei hat die Veranstaltung auflösen müssen.

Trotz wiederholter Warnungen vor zugefrorenen Gewässern waren in Berlin Tausende am Urbanhafen auf dem Eis – und auch ein DJ. Polizisten haben die nicht genehmigte Veranstaltung am Sonntagnachmittag aufgelöst. Zwischen 2.000 und 2.500 Menschen seien bei Musik auf dem Eis unterwegs gewesen, sagte eine Polizeisprecherin am Montag.

Polizisten hätten die Anwesenden über Lautsprecherdurchsagen dazu aufgefordert, das Eis zu verlassen – daraufhin habe sich die Menschenmenge schnell wieder zerstreut. Weil nur wenige Beamte vor Ort waren, habe man einzelnen Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz nicht nachgehen können.

Auf Twitter sorgte außerdem ein Video der RBB-"Abendschau" für Aufsehen, auf dem zu sehen ist, wie dutzende Menschen ausgelassen zu Techno-Musik tanzen und auf dem Eis springen. Auf Nachfrage bestätigte die Polizei, dass die Szenen von der Veranstaltung am Urbanhafen stammen.