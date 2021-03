Haftbefehl vollzogen

30-Jähriger nach Geldtransporter-Überfall am Ku'damm festgenommen

23.03.2021, 07:01 Uhr | dpa, AFP

Vor gut vier Wochen haben Unbekannte in orangefarbenen Anzügen einen Geldtransporter auf dem Kurfürstendamm in Berlin brutal überfallen. Nun hat das SEK einen Tatverdächtigen festgenommen.

Rund einen Monat nach dem Überfall auf einen Geldtransporter am Berliner Ku'damm ist am Montagabend ein 30-Jähriger verhaftet worden. Die Polizei vollzog einen Haftbefehl wegen schweren Raubes und gefährlicher Körperverletzung, wie die Berliner Staatsanwaltschaft am Montag erklärte.

Am 19. Februar hatten laut Polizei mindestens vier bewaffnete Täter einen Geldtransporter vor einer Bankfiliale an der bekannten Berliner Einkaufsstraße überfallen. Sie bedrohten und verletzten demnach zwei Wachmänner im Alter von 37 und 60 Jahren mit Reizgas, bevor sie mit mehreren Geldkassetten in einem Fluchtauto verschwanden. Mit ihrer leuchtend orangefarbenen Kleidung erinnerten die Räuber an Müllarbeiter.

Rund 30 Minuten später wurde die Polizei eigenen Angaben zufolge in die Bessemerstraße im Ortsteil Schöneberg gerufen, weil dort ein Auto brannte, das "aller Voraussicht nach vorsätzlich in Brand gesetzt wurde". Die Ermittler gingen davon aus, dass es sich um das Tatfahrzeug handelte.