Polizisten hörten Hilferufe

Jugendliche überfallen Frau mit Elektroschocker – Lebensgefahr

27.03.2021, 12:48 Uhr | dpa

In Berlin ist eine 52-Jährige offenbar von mehreren Jugendlichen ausgeraubt und lebensgefährlich verletzt worden. Polizisten hatten Hilfeschreie der Frau aus einem Park gehört.

Jugendliche sollen eine Frau in Berlin-Niederschönhausen mit einem Elektroschocker angegriffen, verletzt und bestohlen haben. Polizisten hörten am Freitagmorgen gegen 3.30 Uhr die Hilfeschreie der 52-Jährigen aus einem Park an der Kuckhoffstraße, wie die Beamten am Samstag mitteilten. Die alkoholisierte Frau lang demnach auf dem Boden neben einer Bank und klagte über Rückenschmerzen.

Rettungskräfte brachten die unterkühlte Frau in ein Krankenhaus. Dort wurde eine lebensgefährliche Stichverletzung in ihrem Rücken entdeckt. Die Schwerverletzte musste sofort notoperiert werden. Vorher habe sie noch angegeben, von Jugendlichen mit einem Elektroschocker attackiert worden zu sein, hieß es weiter. Diese sollen ihre Handtasche gestohlen haben und unerkannt geflüchtet sein.