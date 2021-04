Polizisten beleidigt

Messerstecherei vor Polizeiwache in Neukölln – zwei Verletzte

22.04.2021, 12:59 Uhr | t-online

In Berlin-Neukölln hat es einen Streit zwischen zwei Personen gegeben, der mit Messerstichen endete. Anschließend wurden Polizisten von Familienangehörigen der Männer beleidigt und an ihrer Arbeit behindert.

Auf dem Gehweg der Sonnenallee in Berlin-Neukölln, unmittelbar in der Nähe der dortigen Polizeiwache, sind am Mittwochabend gegen 18.30 Uhr zwei Männer mit Messern verletzt worden. Laut Polizei gerieten der 25- und 42-Jährige zunächst wegen einer Frau verbal aneinander. Daraufhin griffen sie sich mit Messern an.

Die Polizeiwache in der Sonnenallee in Berlin Neukölln (Archivbild): Dort ist es in unmittelbarer Nähe zu einer Messerstecherei gekommen. (Quelle: Schöning/imago images)



Der blutende 25-Jährige machte bei einer nahe gelegenen Polizeiwache in der Wildenbruchstraße auf sich aufmerksam. Eine Erstversorgung erfolgte durch die Polizei, der Rettungsdienst brachte die Männer in ein Krankenhaus. Beide schweben nicht in Lebensgefahr. Die Ermittlungen dauern an.

Während der Rettungsmaßnahme störten Bekannte und Familienangehörige der Männer die Polizei. Sie verhielten sich unkooperativ und respektlos, außerdem beleidigten sie die Beamten. Die Polizei musste vier Männer im Alter von 23, 28, 30 und 33 Jahren aus einem Taxi holen, zu Boden bringen und mit Handfesseln fixieren.