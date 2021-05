Bilanz des Krawall-Abends

Fast hundert verletzte Polizisten nach 1. Mai-Demo

02.05.2021, 13:51 Uhr | AFP

Bei den Demonstrationen zum 1. Mai in Berlin ist es zum Teil zu Ausschreitungen und Angriffen auf Polizeibeamte gekommen. Fast einhundert von ihnen wurden verletzt. Zudem hat es über 300 Festnahmen gegeben.

Nach zunächst friedlichen 1. Mai-Demonstrationen ist es in Berlin am Samstagabend zu Ausschreitungen gekommen. Demonstranten warfen Steine und Flaschen auf die Einsatzkräfte, wie eine Polizeisprecherin am Samstagabend sagte. Im Stadtteil Neukölln wurden Mülltonnen und Barrikaden in Brand gesetzt, es kam zu Sachbeschädigungen an Geschäften und Autos. Nach Angaben des Berliner Innensenats wurden fast hundert Polizisten verletzt.

Insgesamt seien mindestens 93 Beamte bei Ausschreitungen im Zuge der sogenannten revolutionären 1. Mai-Demonstration verletzt worden. Es habe 354 Festnahmen gegeben. Innensenator Andreas Geisel verurteilte die Gewalttätigkeiten. "Gewalt gegen Polizistinnen und Polizisten und blinde Zerstörungswut haben nichts mit politischem Protest zu tun", erklärte der SPD-Politiker am Sonntag. "Wir werden nicht akzeptieren, dass einige gewaltsuchende Autonome uns den 1. Mai als Tag des friedlichen Demonstrierens nehmen wollen."

Polizei mit Großaufgebot in der Stadt

Die Polizei war am Samstag bis in die Nacht hinein mit einem Großaufgebot im Einsatz. Zunächst war das Demonstrationsgeschehen in Berlin ruhig verlaufen. Mit einem Fahrradkorso demonstrierten mehr als 10.000 Teilnehmende am Samstagnachmittag für mehr soziale Gerechtigkeit. Zudem demonstrierten rund 4.000 Menschen für den Erhalt der Clubszene.

Bei der sogenannten revolutionären 1. Mai-Demonstration forderten die Demonstranten unter anderem Solidarität und bezahlbaren Wohnraum. Während die Polizei von rund 5.000 Teilnehmern ausging, sprachen die Veranstalter von mehr als 25.000 Menschen.