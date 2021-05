Schüsse aus einem Fenster

Polizisten mit Maschinengewehren stürmen Berliner Hochhaus

11.05.2021, 10:06 Uhr | t-online, mtt

Polizisten mit Helmen in der Nacht (Symbolbild): Zur Eigensicherung hatten die Beamten in der Nacht zu Dienstag Maschinengewehre dabei. (Quelle: Christian Spicker/imago images)

Spektakulärer Polizei-Einsatz in Berlin-Mitte: Mit Maschinengewehren bewaffnete Beamte haben ein Hochhaus auf der Fischerinsel gestürmt. Jemand hatte Schüsse gemeldet, die aus dem Fenster einer Wohnung gefallen sein sollen.

Aus einem Wohnhaus in Berlin-Mitte krachten in der Nacht auf Dienstag Schüsse. Eine Einsatzhundertschaft hat die Umgebung auf der Fischerinsel abgesperrt, sagte eine Polizeisprecherin gegenüber t-online. "In so einer Situation muss man mit dem schlimmsten rechnen und annehmen, dass da mit einer scharfen Waffe geschossen wird."

Zur Eigensicherung mit Maschinengewehren bewaffnete Polizisten stürmten das Gebäude, machten die fragliche Wohnung ausfindig – und fanden darin einen 36-jährigen Mann mit Schreckschusswaffe.

Die Polizeisprecherin: "Die durfte er haben. Und er durfte auch mit ihr aus der Wohnung schießen, weil das Gesetz sagt, dass ein Geschoss die Wohnung nicht verlassen darf und es ja eben bei Schreckschusswaffen kein Geschoss gibt, sondern bloß eine Verpuffung."

Die Einsatzhundertschaft packte also wieder zusammen. Ermittlungen wurden keine eingeleitet.