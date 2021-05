Insassen unverletzt

Busfahrer wird bei der Fahrt bewusstlos – Reanimation

12.05.2021, 10:23 Uhr | dpa

Während er einen Linienbus steuerte, hat ein Busfahrer in Spandau das Bewusstsein verloren. Er musste reanimiert und in eine Klinik gebracht werden. Ein Fahrgast erlitt einen Schock – alle andere blieben unverletzt.

Ein Busfahrer hat während der Fahrt in Spandau das Bewusstsein verloren und den Bus auf den Rasen vor einer Wohnanlage gesteuert. Der Mann musste am Dienstagmorgen im Stadtteil Staaken von einem Notarzt wiederbelebt werden. Danach kam er in eine Klinik, wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte.

Aus bislang ungeklärter Ursache hatte der Fahrer des Gelenkbusses der BVG auf Höhe der Maulbeerallee und dem Magistratsweg das Bewusstsein verloren. Auf der Grünanlage sei er aber ohne jegliche Zusammenstöße stehen geblieben. Die Businsassen blieben demnach unverletzt. Eine Person wurde mit einem Schock in eine Klinik gefahren.