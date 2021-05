"Es gab ein Poltern"

Busfahrer fährt Radfahrerin tot – 4.000 Euro Strafe

27.05.2021, 08:50 Uhr | t-online, mtt

Menschen legen an einem sogenannten Geisterfahrrad in Berlin Blumen nieder (Archivbild): Sie gedenken damit an getötete Radfahrer. (Quelle: Christian Mang/imago images)