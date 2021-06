Auf A113

Zwei Tote bei schwerem LKW-Unfall in Berlin

12.06.2021, 08:21 Uhr | loe, t-online

Auf der A113 hat sich ein tödlicher Unfall ereignet. Ein kleiner Tanklastwagen fuhr auf einen LKW auf. Einer der beiden Insassen des Tanklasters war sofort tot, der andere starb später im Krankenhaus.

Auf der A113 im Berliner Bezirk Treptow-Köpenick sind am Freitagmorgen zwei Männer bei einem Verkehrsunfall gestorben. Sie saßen in einem Tanklastwagen und fuhren bei einem Stauende auf einen Sattelauflieger auf. Die Fahrerkabine wurde dabei so zerquetscht, sodass die beiden männlichen Insassen eingeklemmt waren.

Der demolierte Tanklastwagen: Die beiden Toten sollen in diesem Fahrzeug gesessen haben. (Quelle: Stähle/dpa)

Aufräumarbeiten dauerten Stunden



Die Feuerwehr brauchte 20 Minuten, um die Männer aus dem Wrack zu befreien, so die "Berliner Zeitung". Für einen kam jede Hilfe zu spät. Er starb am Unfallort. Der andere Mann wurde in eine Klinik geflogen, doch auch seine Verletzungen waren zu schwer. Er verstarb kurz darauf.

Vier Stunden bis in den Vormittag hinein war die Feuerwehr mit rund 51 Kräften lang im Einsatz. Die Bergungsarbeiten dauerten bis zum Nachmittag. Die Fahrtrichtung Richtung Süden war gesperrt. Ausgelaufenes Öl und Treibstoff mussten entfernt werden. Es bildeten sich lange Staus.