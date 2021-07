Auf A11 bei Penkun

Polizei stellt gestohlenes Wohnmobil sicher – Fahrer flieht

07.07.2021, 10:36 Uhr | dpa, t-online

Wenige Stunden nach dem Diebstahl eines Wohnmobils in Berlin-Pankow haben Beamte der Bundespolizei das Fahrzeug auf der A11 sichergestellt. Der Fahrer konnte unerkannt in ein nahegelegenes Rapsfeld fliehen.

Die Bundespolizei hat auf der Autobahn 11 Berlin-Stettin bei Penkun (Vorpommern-Greifswald) ein in Berlin gestohlenes Wohnmobil gestoppt. Das Fahrzeug im Wert von 50.000 Euro sei erst in der Nacht zum Mittwoch im Berliner Stadtteil Pankow entwendet worden, wie ein Sprecher der Bundespolizei am Mittwoch sagte.

Als die Beamten das Wohnmobil kontrollieren wollten, habe der Fahrer, der in Richtung Polen unterwegs war, erst Gas gegeben und das Fahrzeug dann auf einem Seitenstreifen der A11 abgestellt. Anschließend sei er über die Beifahrerseite in ein Rapsfeld geflüchtet. Die Suche nach ihm blieb ohne Erfolg. Im Fahrzeug fanden sich Aufbruchspuren.

Über die Landespolizei in Berlin-Pankow sei der Besitzer des Wohnmobils informiert worden. Er hatte den Verlust selbst jedoch noch gar nicht bemerkt.

Unterdessen wird weiter nach einem Wohnmobil gesucht, das vor wenigen Tagen in Berlin entwendet worden war und das sich auf Rügen befinden könnte.