Park Sanssouci verwüstet

Nackter Randalierer erliegt seinen Verletzungen

09.07.2021, 11:39 Uhr | t-online, dpa, mtt, loe

Er stieß Vasen vom Dach, wütete in mehreren Gebäuden, stürzte sich dann vom Dach: Ein nackter Mann hatte schwere Schäden im Unesco-Welterbe-Park Sanssouci angerichtet und erlag nun seinen Verletzungen.

Der 23-jährige Einbrecher, der Mittwochnacht im Orangerieschloss des Welterbeparks Sanssouci randaliert hatte und dann vom Dach gestürzt war, ist seinen schweren Verletzungen erlegen. Das bestätigte eine Sprecherin der Polizeidirektion West am Freitag. Zuerst hatten die "Potsdamer Neuesten Nachrichten" berichtet. Die Staatsanwaltschaft Potsdam habe ein Verfahren zu Ermittlung der Todesursache eingeleitet, erklärte die Sprecherin.

Der 23-Jährige aus dem Landkreis Teltow-Fläming hatte nach Angaben der Polizei in der Nacht zum Mittwoch an den "Neuen Kammern" und an einer Villa nahe des Parks Scheiben eingeschmissen und dann im Orangerieschloss randaliert. Die angerückten Beamten bemerkten eine weitere kaputte Scheibe – und einen Mann, der aufs Dach der Orangerie kletterte. Von dort stieß er mehrere massive Vasen und Schalen in die Tiefe.

Nach dem Einbruch eines Randalierers sind im Orangerieschloss im Park Sanssouci Schäden zu sehen: Der Mann soll dort Scheiben eingeschlagen haben. (Quelle: SPSG/FSG/dpa)



Mit einer von der Feuerwehr besorgten Drehleiter gelangten Polizisten zu dem zu diesem Zeitpunkt komplett nackten Mann. Als sie ihn ansprachen, ließ er sich laut Polizei unvermittelt vom Dach fallen und stürzte mehrere Meter tief. Dabei habe sich der 23-Jährige aus dem Landkreis Teltow-Fläming "schwerstverletzt", hieß es. Er kam in ein Krankenhaus, wo er nun verstarb.