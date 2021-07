92-Jährige offenbar vergewaltigt

Seniorin in Charlottenburg getötet – Pfleger in U-Haft

14.07.2021, 10:29 Uhr | t-online, dpa

In Berlin-Charlottenburg ist eine 92-jährige Frau tot in ihrer Wohnung gefunden worden. Ihr Pfleger wurde wegen des Verdachts des Sexualmordes und Vergewaltigung mit Todesfolge in U-Haft genommen.

In Berlin-Charlottenburg ist eine tote Frau in einer Wohnung nahe des Ku'damms gefunden worden. Ein Angehöriger der 92-Jährigen hatte sie Montagnachmittag gegen 16.40 Uhr entdeckt und die Polizei gerufen. Laut "B.Z." soll es sich um den Sohn der Seniorin gehandelt haben.

Wie die Beamten am Dienstag mitteilten, deutete die Auffindesituation auf eine Gewalttat hin. Unter Verdacht steht der 41-jährige Pfleger der Seniorin. Als die Polizei am Montag kam, war er noch in der Wohnung in der Schlüterstraße.

Sohn soll Pfleger bei Tat überrascht haben

Der Mann wurde festgenommen und sitzt seit Dienstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Berlin wegen Sexualmordes und Vergewaltigung mit Todesfolge in Untersuchungshaft, wie die Generalstaatsanwaltschaft Berlin am Mittwoch auf Twitter mitteilte. Weitere Auskünfte wurden zunächst nicht gegeben.

Wie die "B.Z." aus Ermittlerkreisen erfahren haben will, soll die 92-Jährige an den Folgen schwerer Misshandlungen bei einer Vergewaltigung gestorben sein. Der Sohn der Frau soll den Pfleger bei der Tat überrascht haben.