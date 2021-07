Berlin

Senior bei Zusammenstoß mit Kleintransporter schwer verletzt

23.07.2021, 08:49 Uhr | dpa

Ein 79 Jahre alter Radfahrer ist mit einem Kleintransporter zusammengestoßen und hat sich dabei schwer verletzt. Der Mann wechselte am Donnerstagnachmittag in der Reichsstraße im Berliner Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf aus zunächst unbekannten Gründen vom Fahrradstreifen auf die Fahrbahn, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Bei der Kollision erlitt er schwere Kopfverletzungen und wurde von Einsatzkräften in ein Krankenhaus gebracht.