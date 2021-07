Oberlängenfeld

1. FC Union trotzt Dynamo Kiew 1:1 ab - Voglsammer trifft

23.07.2021, 19:30 Uhr | dpa

Der 1. FC Union Berlin hat sich in einem Testspiel im Rahmen des Trainingslagers in Österreich vom ukrainischen Rekordmeister und amtierenden Titelträger Dynamo Kiew 1:1 (1:0) getrennt. Der Fußball-Bundesligist ging am Freitag in Kematen, rund eine Autostunde entfernt vom Teamhotel in Oberlängenfeld, durch einen abgefälschten Schuss von Neuzugang Andreas Voglsammer in Führung (37. Minute). Für den von Arminia Bielefeld gekommenen Stürmer war es schon der vierte Treffer im dritten Vorbereitungsspiel auf die neue Saison.

Dynamo wechselte in der teilweise ruppig geführten Partie zur Pause durch und kam drei Minuten nach Wiederbeginn durch Benjamin Verbic zum Ausgleich.

Für die Eisernen war es der erste Test in Österreich. Vor 450 Zuschauern, darunter rund 250 Union-Fans, ließ Trainer Urs Fischer den Großteil des 14-Mann-Kaders durchspielen. Mit Voglsammer, Levin Öztunali, Taiwo Awoniyi, Genki Haraguchi und Timo Baumgartl standen fünf der zwölf externen Neuverpflichtungen in der Startelf. Für Awoniyi war es der erste Auftritt im Union-Trikot, seit der Nigerianer zu Beginn der Woche fest vom FC Liverpool verpflichtet worden war.

Bereits am Samstag (16.00 Uhr) tritt Union in Imst in der Velley Arena gegen den französischen Erstligisten OGC Nizza zu einem weiteren Spiel an. Es ist für die Berliner zugleich der letzte Test in Tirol. Das Trainingslager endet am kommenden Mittwoch.